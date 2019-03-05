Сражается с республиканцами, выглядит как Чудо-женщина. Самая молодая конгрессвумен США стала героиней комикса
Александрия Окасио-Кортес — самая молодая женщина, когда-либо избиравшаяся в конгресс США. Одним 29-летняя конгрессвумен от Демократической партии запомнилась благодаря своим танцам; другим понравился ее методичный допрос Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа. И вот теперь Окасио-Кортес стала героем сатирического комикса.
Комикс называется «Александрия Окасио-Кортес и Сила Новичка» («Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force»). Проект придумал Джош Блейлок из чикагского издательства Devilʼs Due Comics.
В создании комикса участвовали художники Дин Хаспиел (серия комиксов «American Splendor»), Тим Сили (работал над комиксами о Бэтмене) и многие другие.
Окасио-Кортес не имеет прямого отношения к проекту. Однако выход подобного комикса конгрессвумен считает «большой честью». Выход «Силы Новичка» запланирован на 15 мая.
Издательство Devilʼs Due Comics ранее уже выпускало комиксы о представителях Демократической партии США. В 2009 году вышел комикс «Барак-варвар» («Barack the Barbarian»), главным героем которого стал 44-й президент США Барак Обама.