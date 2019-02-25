шапито
На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Больше всех обрадовались собаки 🐕
Meduza
На церемонии «Оскар» показали новые кадры киноадаптации «Короля Льва», снятой Джоном Фавро — режиссером «Железного человека» и «Книги джунглей».
В ролике можно увидеть знаменитую сцену рождения принца Симбы под не менее знаменитую песню «Circle of Life». Вот как это было в мультфильме 1994 года.
Кажется, больше всего этот ролик с отрывком из нового «Короля Льва» понравился собакам (и это неудивительно, учитывая, как они реагируют на мультфильм!).
Роли в фильме озвучивали Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер и другие.
Российская премьера римейка «Короля Льва» назначена на 18 июля.