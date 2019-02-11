«Зачем вам фамилия? Семья вас знает, в СИЗО вас помнят». На ТНТ (внезапно!) шутят про Навального и предвыборную кампанию Собянина

10 февраля в эфире шоу «StandUp» на ТНТ российский комик высмеял негласный запрет на произнесение фамилии Алексея Навального в эфире федеральных каналов.

Стендапер начал выступление с монолога про выборы мэра Москвы. Он назвал пиар-кампанию Собянина «навязчивой» и отметил, что остальные кандидаты почти никак себя не продвигали: «Открываешь бюллетень — и там действующий мэр и какие-то мужчины в пиджаках, у которых на лицах написано: „Как говорится, главное — не победа, а участие“».

Финальной частью выступления Абрамова стал монолог про Алексея Навального, которого комик сравнил с «Тем, Кого Нельзя Называть» — злым волшебником Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». «Если ты случайно произнесешь его имя, он тут же узнает, где ты сейчас находишься в декларации о доходах».

В конце Абрамов шутит, что на 45 лет Навальному выдадут паспорт без фамилии: «Алексей, а зачем вам фамилия? Семья вас знает, в СИЗО вас помнят».

При этом за все выступление стендапер назвал фамилию Навального лишь раз — когда вспоминал тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого, который в эфире Первого канала неожиданно произнес фразу: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть!».

Вот как Абрамов называл политика:

Алексей;

Алексей Опальный;

Человек, чья фамилия рифмуется со словом «овальный».

Выпуск «StandUp» с полным выступлением Абрамова можно посмотреть здесь.

Фото в анонсе: Patrick Seeger / EPA / Scanpix / LETA