На канале ТНТ4 вышла «Прожарка» Юрия Дудя. В шоу, в котором молодые комики по очереди шутят над приглашенной звездой, Дудю досталось за прическу, любовь к вопросам про деньги и мастурбацию, а также за однотипных героев интервью.

Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на самые странные находки, обнаруженные в мужских ванных комнатах (например, живой кенгуру и античные статуи!).

Вот несколько шуток из «Прожарки» Юрия Дудя:

Валерий Артюхов: «На самом деле Дудь делает огромные паузы, когда говорит, в надежде, что кто-то выкупит у него это место под рекламу»;

«На самом деле Дудь делает огромные паузы, когда говорит, в надежде, что кто-то выкупит у него это место под рекламу»; Вера Котельникова: «Юра утверждает, что гости ни разу не платили ему за интервью. И это только доказывает то, что Юра — ******* [дурак]. Потому что разговаривал с Джонибоем бесплатно»;

«Юра утверждает, что гости ни разу не платили ему за интервью. И это только доказывает то, что Юра — ******* [дурак]. Потому что разговаривал с Джонибоем бесплатно»; Вера Котельникова: «Юра часто дает журналистские лекции — и там в лекциях он говорит, что журналистика в России мертва. Но своей работой он доказывает, что она жива. Жива и просит об эвтаназии»;

«Юра часто дает журналистские лекции — и там в лекциях он говорит, что журналистика в России мертва. Но своей работой он доказывает, что она жива. Жива и просит об эвтаназии»; Иван Усович: «У Юры настолько сейчас проблемы с новыми гостями, что ему приходится брать отпуск не чтобы отдохнуть, а для того, чтобы детям успел понравиться еще какой-нибудь рэпер»;

«У Юры настолько сейчас проблемы с новыми гостями, что ему приходится брать отпуск не чтобы отдохнуть, а для того, чтобы детям успел понравиться еще какой-нибудь рэпер»; Сергей Детков: «Юрий Дудь родился в среду, хотя все ждали во вторник. И его родители такие: „Вот эту ***** [ерунду] мы ждали девять месяцев? Где Оксимирон, где нормальные люди?“»;

«Юрий Дудь родился в среду, хотя все ждали во вторник. И его родители такие: „Вот эту ***** [ерунду] мы ждали девять месяцев? Где Оксимирон, где нормальные люди?“»; Сергей Детков: «Интервью с Познером. Юра, тебе не кажется, что в интервью с 84-летним дедом ***** [чушь] нес ты? Даже если бы Познер кричал „Рептилоиды! Грядет!“, это было бы намного адекватнее, чем „А почему у вас цветные носки, Владимир Владимирович? Интересно, цветные носки… Вот это да, вот это я приметил, конечно!“»;

«Интервью с Познером. Юра, тебе не кажется, что в интервью с 84-летним дедом ***** [чушь] нес ты? Даже если бы Познер кричал „Рептилоиды! Грядет!“, это было бы намного адекватнее, чем „А почему у вас цветные носки, Владимир Владимирович? Интересно, цветные носки… Вот это да, вот это я приметил, конечно!“»; Андрей Бебуришвили: «Я знаю, что скажет Дудь Путину, когда они встретятся. Он встанет на колено с таким огромным куском бумаги и скажет: „Господин, вот сколько они дрочат и вот сколько они зарабатывают“».