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«Где Оксимирон, где нормальные люди?» Дудю досталось в шоу «Прожарка» — за гостей, рекламу и дурацкие вопросы
Meduza
На канале ТНТ4 вышла «Прожарка» Юрия Дудя. В шоу, в котором молодые комики по очереди шутят над приглашенной звездой, Дудю досталось за прическу, любовь к вопросам про деньги и мастурбацию, а также за однотипных героев интервью.
Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на самые странные находки, обнаруженные в мужских ванных комнатах (например, живой кенгуру и античные статуи!).
Вот несколько шуток из «Прожарки» Юрия Дудя:
- Валерий Артюхов: «На самом деле Дудь делает огромные паузы, когда говорит, в надежде, что кто-то выкупит у него это место под рекламу»;
- Вера Котельникова: «Юра утверждает, что гости ни разу не платили ему за интервью. И это только доказывает то, что Юра — ******* [дурак]. Потому что разговаривал с Джонибоем бесплатно»;
- Вера Котельникова: «Юра часто дает журналистские лекции — и там в лекциях он говорит, что журналистика в России мертва. Но своей работой он доказывает, что она жива. Жива и просит об эвтаназии»;
- Иван Усович: «У Юры настолько сейчас проблемы с новыми гостями, что ему приходится брать отпуск не чтобы отдохнуть, а для того, чтобы детям успел понравиться еще какой-нибудь рэпер»;
- Сергей Детков: «Юрий Дудь родился в среду, хотя все ждали во вторник. И его родители такие: „Вот эту ***** [ерунду] мы ждали девять месяцев? Где Оксимирон, где нормальные люди?“»;
- Сергей Детков: «Интервью с Познером. Юра, тебе не кажется, что в интервью с 84-летним дедом ***** [чушь] нес ты? Даже если бы Познер кричал „Рептилоиды! Грядет!“, это было бы намного адекватнее, чем „А почему у вас цветные носки, Владимир Владимирович? Интересно, цветные носки… Вот это да, вот это я приметил, конечно!“»;
- Андрей Бебуришвили: «Я знаю, что скажет Дудь Путину, когда они встретятся. Он встанет на колено с таким огромным куском бумаги и скажет: „Господин, вот сколько они дрочат и вот сколько они зарабатывают“».