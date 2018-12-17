Живые кенгуру, античные статуи и корабль Хана Соло. Что еще можно найти в мужских ванных комнатах (и как это туда вообще попало)?

Американка Джоди Грейс опубликовала в твиттере фотографию вантуза с приклеенной к нему расческой — она нашла эту необычную конструкцию в мужской ванной комнате.

Грейс предложила девушкам рассказать о других странных вещах, обнаруженных в мужских ванных комнатах. Список оказался обширным: от живых кенгуру до барабанных установок и туалетов в форме космического корабля Хана Соло!

Античная статуя

Чуть менее античная статуя

Настоящий кенгуру

Принимающая ванну утка и охраняющий ее петух. И они тоже живые!

Барабанная установка

Плакса Миртл из «Гарри Поттера»

Полезные лайфхаки

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