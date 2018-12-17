шапито
Живые кенгуру, античные статуи и корабль Хана Соло. Что еще можно найти в мужских ванных комнатах (и как это туда вообще попало)?
Meduza
Американка Джоди Грейс опубликовала в твиттере фотографию вантуза с приклеенной к нему расческой — она нашла эту необычную конструкцию в мужской ванной комнате.
Грейс предложила девушкам рассказать о других странных вещах, обнаруженных в мужских ванных комнатах. Список оказался обширным: от живых кенгуру до барабанных установок и туалетов в форме космического корабля Хана Соло!