Яйцо world_record_egg продолжает покрываться трещинами. Это реклама? Или хитрый план Кайли Дженнер? Мы не знаем, но есть гипотезы

В инстаграме world_record_egg опубликовали третью фотографию самого залайканного яйца в мире. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что загадочная трещина в его скорлупе стала еще больше, чем на предыдущем снимке.

Владелец аккаунта хранит молчание; пользователи и журналисты продолжают ломать головы над загадкой знаменитого яйца.

Вот несколько наиболее популярных гипотез.

Автор аккаунта таким образом раскроет свою личность

До сих пор неизвестно, кто стоит за аккаунтом world_record_egg. Все интервью давались от лица курицы Генриетты, живущей в британской деревне, — и только в письменном виде.

При этом журналист Mashable Николай Николов утверждает, что лично знаком с автором аккаунта и даже когда-то угощал его пивом в Лондоне. Однако конкретного имени Николов не называет.

Это виральная реклама

Маркетологи предполагают, что это просто хитрый способ заработать денег на популярном аккаунте. Возможно, с автором world_record_egg связался какой-нибудь бренд, представители которого захотели устроить вирусную рекламную кампанию. Тогда под скорлупой может оказаться название бренда или даже имя отдельного человека.

Также есть шанс, что внутри яйца обнаружится призыв подписываться на канал шведского блогера PewDiePie. Прямо сейчас он воюет с индийской компанией T-Series за первенство на ютьюбе: его фанаты устраивают хакерские атаки и арендуют билборды на Таймс-сквер, чтобы помочь своему кумиру победить.

За всем стоит Кайли

Самая конспирологическая из гипотез, согласно которой аккаунт ведет американская модель Кайли Дженнер; именно ей принадлежит предыдущий рекорд по лайкам в инстаграме (фото ее дочери набрало более 18 миллионов лайков).

21 января Дженнер написала в твиттере о неком тайном проекте, подробностями которого ей не терпится поделиться. Ее подписчики предположили, что она снова беременна, а пол ребенка якобы объявят с помощью яйца world_record_egg. Таким образом Дженнер будут принадлежать сразу два мировых рекорда по лайкам.

Кроме того, она на камеру разбила яйцо об асфальт. Некоторым кажется, что трещина в world_record_egg образовалась именно из-за этого удара.

Этой гипотезе противоречат другие сообщения модели. В них она отрицает слухи о своей беременности.

Или…

Внутри яйца ничего нет. Это просто розыгрыш, смысл которого довольно прост — в 2019 году многие готовы тратить свое время на бессмысленные занятия.

Максим Иванов