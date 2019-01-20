В инстаграме world_record_egg — там было опубликовано то самое яйцо, которой установило мировой рекорд по лайкам — 19 января опубликовали вторую фотографию. На ней изображено такое же яйцо, но теперь на нем появилась трещина.

Авторы канала никак не прокомментировали, что именно случилось с яйцом и почему на нем образовалась трещина.

За первые полтора дня с момента публикации снимок собрал более 6 миллионов лайков. Фотография целого яйца тем временем вплотную приблизилась к отметке в 50 миллионов лайков.