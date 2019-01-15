Содержание резиденции губернатора Владимирской области Владимира Сипягина обходится региональному бюджету в 250 тысяч рублей в месяц. Чтобы сократить эти расходы, Сипягин решил сдавать здание в аренду — за 106 тысяч рублей в сутки (это цена полной аренды комплекса).

Резиденция полностью оборудована для проживания — в ней есть гостиничные номера категории люкс, полулюкс и эконом-класс. Также имеются баня, спортзал, кухня.

Предполагается, что гостями резиденции станут инвесторы, бизнес-партнеры и «vip-персоны коммерческих структур», приезжающие во Владимирскую область на конференции, семинары и деловые мероприятия. Сипягин допускает, что в будущем комплекс может использоваться для проживания охраняемых государственных лиц. Чтобы арендовать резиденцию, гостям придется подать предварительную заявку. Губернатор подчеркнул, что не хочет, чтобы комплекс превратился в обычную гостиницу.

В администрации надеются, что у них получится сократить бюджетные расходы на резиденцию до нуля, а в идеале — начать получать прибыль.

Журналист регионального издания «ПроВладимир» Дмитрий Резников, побывавший на экскурсии по резиденции, остался недоволен увиденным: «Отделка и мебель в [сауне и комнате отдыха] вызывают вопросы по качеству и цене. Непонятно, куда пошли десятки миллионов бюджетных рублей — погулявшие по залам журналисты затруднились ответить на свой же вопрос. Выглядят помещения бедненько и скромненько».

Фото в анонсе: администрация Владимирской области