шапито
Бэнкси нарисовал граффити про ребенка, который ловит ртом снежинки. Потом они оказываются пеплом
Meduza
Уличный художник Бэнкси показал в инстаграме видео со своим новым граффити. Рисунок сделан на стене гаража. На нем изображен ребенок, который ловит ртом снежинки. Фон раскрашен черной краской, — и сперва кажется, что это ночь или вечер. Но тут камера показывает продолжение граффити, скрывавшееся за углом этого гаража. Становится ясно, что это не сумерки и падающий снег, а дым и пепел от горящего мусорного бака. В конце видео камера поднимается над гаражом и фокусируется на заводских трубах и выбросах из них.