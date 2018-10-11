«Корабль выведен на целевую орбиту». «Роскосмос» сообщал об успешном запуске «Союза» во время его аварии 

На 119-й секунде после запуска у ракеты «Союз-ФГ», стартовавшей с Байконура 11 октября, отключились двигатели. На борту корабля «Союз МС-10» находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж приземлился в Казахстане: Овчинин и Хейг при посадке не получили травм.

Все это время официальный аккаунт NASA в твиттере подробно освещал аварию. Твиттер «Роскосмоса» сначала молчал, а потом по ошибке сообщил об успешном отделении второй ступени и выведении корабля на целевую орбиту — к записи прилагалось семисекундное видео, иллюстрировавшее процесс.

Вскоре «Роскосмос» опубликовал сообщение о «нештатной ситуации» и приземлении в Казахстане, а также удалил предыдущие твиты с отчетом об успехах (они провисели как минимум полчаса). Твиты заметили пользователи соцсетей, в том числе и англоязычные журналисты.

А в Роскосмосе все идет по плану



(правда, твиты уже потерли) pic.twitter.com/uGaJ3vmjSl — Лентач (@oldLentach) October 11, 2018

Рогозин со своим батутом уже вывел космонавтов на орбиту (тех самых, которые аварийно сели) pic.twitter.com/NdiFGSZzwy — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) October 11, 2018

Роскосмос: "Прыжок Хабиба". Вам мало не показалось? pic.twitter.com/OHm5cGDMfY — Игорь Люско (@Igor_Lusko) October 11, 2018

Вспомнили и о дырке в космическом корабле «Союз». Также пользователи твиттера обнаружили американский след

По данным Роскосмоса авария случилась из-за того, что астронавт Ник Хейг начал сверлить космический корабль «Союз МС-10» ещё до достижения целевой орбиты https://t.co/enZErrMzbl — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) October 11, 2018

Когда мы начнём забирать у американских астронавтов дрели перед посадкой на космический корабль?! — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) October 11, 2018

Есть доказательства