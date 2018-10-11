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«Корабль выведен на целевую орбиту». «Роскосмос» сообщал об успешном запуске «Союза» во время его аварии 

Meduza
11:35, 11 октября 2018

На 119-й секунде после запуска у ракеты «Союз-ФГ», стартовавшей с Байконура 11 октября, отключились двигатели. На борту корабля «Союз МС-10» находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж приземлился в Казахстане: Овчинин и Хейг при посадке не получили травм.

Все это время официальный аккаунт NASA в твиттере подробно освещал аварию. Твиттер «Роскосмоса» сначала молчал, а потом по ошибке сообщил об успешном отделении второй ступени и выведении корабля на целевую орбиту — к записи прилагалось семисекундное видео, иллюстрировавшее процесс.

Вскоре «Роскосмос» опубликовал сообщение о «нештатной ситуации» и приземлении в Казахстане, а также удалил предыдущие твиты с отчетом об успехах (они провисели как минимум полчаса). Твиты заметили пользователи соцсетей, в том числе и англоязычные журналисты.

Вспомнили и о дырке в космическом корабле «Союз». Также пользователи твиттера обнаружили американский след

Есть доказательства

Что происходило с «Союзом»?

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