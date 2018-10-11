ТАСС: состояние членов экипажа «Союза» «не вполне хорошее»

Состояние космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга после «не вполне хорошее», заявил ТАСС источник на космодроме Байконур.

Источник не уточнил, что именно вызвало беспокойство врачей. «В ближайшее время их отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в Звездный городок», — сказал источник ТАСС.

В свою очередь агентство NASA сообщило, что Хейг и Овчинин находятся в хорошем состоянии. Директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов также заявил ТАСС, что состояние экипажа «не требует специальной госпитализации и отдельного наблюдения».

Пресс-служба Центрального военного округа России заявила, что членов экипажа отправили на вертолете в город Жезгазкан на медосмотр.

Обновление. «Роскосмос» опубликовал фотографии Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга, судя по которым они чувствуют себя нормально.