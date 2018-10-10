Собянинская Москва и жестокий ОМОН. Премьера клипа «Краснознаменной дивизии» «Последнее лето детства»

1 октября московский инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустил «Увы» — свой самый печальный (но все равно очень красивый) альбом, на котором есть песни про домашнее насилие, неприкаянность и уголовные дела. Заканчивается альбом композицией «Последнее лето детства» — на нее музыканты сняли клип, в котором современная Москва сначала показана своей «витринной» стороной, а затем — с изнанки. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки

Иван Смирнов

Лидер «Краснознаменной дивизии», автор идеи и сценария клипа

Песня «Последнее лето детства» — самая простая и светлая на альбоме «Увы». Наверное, мы осознанно оставили ее на финал, чтобы пластинка не казалась совсем уж безнадежной.

Мне кажется, у многих так бывает: ты всю зиму и весну представляешь, какое у тебя будет классное лето, как вот-вот случится что-то новое — и ты по-настоящему задышишь. Но уже в августе вдруг понимаешь, что лето прошло, а ты его по-настоящему так и не почувствовал — и в самом его финале пытаешься урвать последний кусок солнца. Это отлично рифмуется и с юностью — собственно, про это и песня.

Видео примерно про то же — про юность и приключения в современной Москве: на первый взгляд обновленной и безмятежной, но на деле тревожной и полной опасностей. Это еще и об ощущении города, который мы любим, о том, что под его оболочкой. Солнце, новые парки, аллеи и дорожки, по которым так классно гулять, — но шаг в сторону, и тебе может не поздоровиться.

Мы сами написали сценарий, снимать его взялись наш друг режиссер Антон Мироненков и оператор Аня Волик. Огромный кусок работы проделала художник Юля Шереметова, она практически спасла это видео в последнюю минуту. Практически все, кто работал над видео, делали это бескорыстно, только из любви к музыке.

В клипе почти нет никакого специального кастинга — все роли исполнили музыканты «Дивизии» и наши близкие друзья. Яна [Смирнова, вокалистка группы] и Саша [Фролова, которая играет на ксилофоне и укулеле и поет,] никогда не стояли на скейтах — и за месяц научились кататься, сбив в кровь локти и колени. Собственно, Янино падение в одной из сцен — вполне себе реальное, не первое и не последнее на съемках. Третью главную героиню мы почти отчаялись найти, но за два дня до старта съемок мне пришло письмо: «Привет, я Настя, катаюсь семь лет и три года участвую в мировых гонках». Настя оказалась двукратной чемпионкой по , самой быстрой девушкой в СНГ и совершенно «дивизионной» актрисой по типажу.

Антон Мироненков

Режиссер

Идея клипа зацепила меня еще на стадии пары абзацев, присланных Ваней. Первая мысль была «Круто! Надо снять!». Чуть позже она превратилась в «Это невозможно». Сначала мы раскрутили историю до уровня блокбастера. А потом, учитывая отсутствие бюджета, начали подгонять сценарий под реальность. Отрывали сцены от сердца. Сейчас понятно, что они физически не уместились бы в клип.

Всем нам очень повезло найти друг друга для участия в такой отчаянной авантюре. Это был мой первый режиссерский опыт. И люди, с которыми я не был знаком раньше, стали мне практически родными уже к концу первого съемочного дня.

Послушать новый альбом «Краснознаменной дивизии имени бабушки» «Увы» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК». Презентации альбома пройдут 26 октября в московском клубе «Театр» и 19 января в петербургском «Opera».