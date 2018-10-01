Московская группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила свой четвертый альбом «Увы».

Музыку «Дивизии» — инди-оркестра из 12 человек со струнными, духовыми и аккордеоном — обычно принято характеризовать словом «духоподъемная», но к новой записи это определение подходит не слишком: это песни про боль, прощание с невинностью, потерю, страх и даже где-то про домашнее насилие. Впрочем, привычный почерк «Дивизии» никуда не делся: здесь слышны все те же красота, грация, страсть и хор — просто этот хор теперь играет не комедию, но трагедию.

Иван Смирнов (лидер «Дивизии»): «Первые альбомы „Дивизии“ в большой степени были про детский восторг от окружающего мира, со всеми его радостями и ужасами — наивная и в то же время трикстерская музыка. В „Посмертных приключениях“ нам очень хотелось от этого уйти — в итоге привычная нам „сказочность“ обратилась в немного религиозную, эсхатологическую историю о взрослении.

На „Увы“ мы попытались все это отсечь. Это очень простой, приземленный альбом, в котором нет ничего придуманного — он про нас, наших друзей и знакомых. Про зло, которое произрастает из быта, про систему, в которой нет места слабым и тихим, про усталость и поиск опоры.

Изначально мы мечтали сделать очень размытую, неряшливую, „плывущую“ запись, такой по-русски. Как это всегда бывает с „Дивизией“, получилось не совсем то, что задумывали, но нам нравится. Тут куда меньше Африки, нежели на прошлом альбоме, много барабанов, баса и гитар — впервые для нас они существуют на равных с оркестром и вокалом».