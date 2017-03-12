«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила новый (очень хороший) альбом. Послушайте его прямо сейчас

Удивительный московский коллектив «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» — одна из самых ярких и вдохновляющих современных российских групп. Это полноценный инди-оркестр из 12 человек, меняющийся от альбома к альбому. Новая пластинка «Посмертные приключения», как говорят сами музыканты, посвящена «мукам среднего возраста», но в отличие от многих подобных записей не только задает экзистенциальные вопросы, но и дает надежду на лучшее. Это самый эклектичный альбом «Дивизии», и, пожалуй, самый цельный и завершенный — он слушается от начала до конца на одном дыхании. «Медуза» представляет премьеру «Посмертных приключений».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4189394">Посмертные приключения</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/519187">Краснознамённая дивизия имени моей бабушки</a> на Яндекс.Музыке

Послушать альбом также можно в сервисе Apple Music.

Иван Смирнов, музыкант «Дивизии»: «В какой-то степени этот альбом про наши тридцать лет. „Дивизии“ идет уже девятый год, а для любой группы это примерно и есть кризис среднего возраста — отсюда много сомнений и переживаний. Мы могли бы, наверное, добиться куда большего, если бы в свое время бросили работу и занимались музыкой профессионально. У нас всё так же нет ни директора, ни тур-менеджера, мы почти все делаем сами — от просчета туров и бронирования хостелов до рисования афиш.

Это как у некоторых семейных пар, которые друг к другу немного притерлись. Порой всё кажется будничным и даже механистичным, и ты боишься, что какого-то чуда уже никогда не произойдет. Примерно то же у многих из нас (у меня, в первую очередь) с группой — а нет лучшего лекарства, чем превратить эти переживания в песни.Так что, пожалуй, мы впервые записали альбом про себя самих. Вылезли из своего Муми-дола и стукнулись головой о притолоку.

Кстати, объявление. Мы с удовольствием возьмем в группу девушку, хорошо играющую на трубе и умеющую петь в хоре — если вдруг вы это она, пишите скорее!»

Презентация «Посмертных приключений» состоится 31 марта в московском клубе «Театръ», 1 апреля группа представит пластинку в Петербурге в клубе «Эрарта». Как новые песни звучат живьем, можно послушать здесь.