Краснознаменная Дивизия Имени Моей Бабушки — Мы Хотим Танцевать (Кино cover) Kdimb

Сергей Чеботарев

режиссер, Wordshop Music Video

Я никогда не слушал группу «Кино». Не могу сказать, что я не любил ее, просто она существовала в какой-то другой реальности. Конец Советского Союза и начало 90-х я застал в малосознательном возрасте, а к тому моменту, когда я начал осознанно выбирать музыку, песни «Кино» звучали для меня слишком просто. Казалось, что перемены, которых так ждал Цой, настали, что войны без особых причин уже никогда не будет, что ладони незачем превращаться в кулак.

Но двадцать семь лет спустя я вижу, как время закручивается по спирали. Как страна после бурного празднования свободы, с похмелья, ломится обратно в прошлое, откуда звучит музыка «Кино». И в этот момент, если ты ничего не в силах изменить, остается лишь танцевать. Именно такое ощущение у героев клипа. Если вы разглядите тут какой-то подтекст, не сомневайтесь — он там есть. Если же для вас это просто танцевальное видео под задорный кавер «Краснознаменной дивизии», будьте уверены — это просто танцы девушек на улице. Хочется ляпнуть какую-то банальность, вроде «Цой жив», но куда важнее, что живы мы, — и пока мы живы, мы хотим танцевать.