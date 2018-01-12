В марте 2017 года «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» — московский инди-оркестр, играющий торжественный и певучий постпанк со струнными и духовыми, — выпустила свой третий и, возможно, лучший альбом «Посмертные приключения». «Медуза» представляет клип на одну из песен с этого альбома — «Ирис», снятый в сумеречных подмосковных лесах и озерах.

«Ирис» Краснознаменная дивизия имени моей бабушки

Полина Варфоломеева (оператор, монтажер): «Совместная съемка с „Дивизией“ у нас получилась случайно. Я написала Ване [Смирнову, худруку группы] по поводу совершенно другого проекта, а он ответил — хей, у нас съемка клипа через пару дней, не хочешь нам помочь? Я сразу же включилась, но быстро поняла, что режиссером будет он и стоит вложить больше усилий в операторскую работу, а не пытаться вписаться в существующий сценарий. Во многих музыкальных клипах работы режиссеров больше, чем самой группы, они часто похожи на короткометражные фильмы. Одним музыкантам это подходит, другим — нет. Как фанату „Дивизии“, мне хотелось снять самих ребят — живых, красивых, подчеркнуть каждую музыкальную партию, запечатлеть состояние природы, которое я почувствовала в песне. Я очень люблю природу и тонко ее чувствую; к счастью, натура ответила мне взаимностью. Мы очень переживали, что не будет нужного света или два дня будет лить дождь, но все сложилось идеально: туман, затянутое небо, блестящие лужи, ягоды, последние падающие листья».

Иван Смирнов (вокалист, гитарист, режиссер клипа): «Самым сложным было снять сцену в ледяном озере — уже на следующий день оно покрылось первым тонким льдом. Пришлось найти гидрокостюм — правда, он оказался на два размера меньше, страшно пах кошками и совсем не спасал: сапоги все равно были полны воды. Во время съемок за кадром присутствовал местный рыбак Константин. Он был очень пьян и постоянно пытался заставить нас пойти с ним снимать белолобиков, щук и селезней, которых собственноручно выпустил в озеро полгода назад. Так что пока я с грустным лицом стоял в ледяной воде и пел печальную песню про зэка, вернувшегося к пустому пепелищу, Костя бегал по берегу и кричал, что его щука „вот-вот откусит Ване писю“».

27 января «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и другие хорошие российские группы — «ГШ», «Наадя», «Спасибо» — выступят на благотворительном фестивале «Кровь с молоком»; все деньги от продаж билетов пойдут людям с тяжелыми заболеваниями крови.