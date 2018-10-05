В инстаграме новое развлечение — пользователи заводят аккаунты, куда ежедневно постят одни и те же картинки: тостеры, вантузы, яйца, обувь Crocs, улитку Гэри из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны» или фотографию актера Майкла Серы.

За аккаунтами (почти все они называются «Same Picture Of» — «Один и тот же снимок») следят десятки тысяч пользователей. У инстаграма тостера уже более 50 тысяч подписчиков, а у фото Майкла Серы почти 47 тысяч. При этом у тостера есть свой чат в сервисе Discord и запасной аккаунт на случай блокировки основного — всем этим занимается 15-летний Иван.

Джоуи, 19-летний ведущий аккаунта, куда каждый день выкладывают нарисованную корову, рассказал The Atlantic, что сперва занимался блогом ради развлечения, но потом увидел, что аудитории это и правда интересно. Он предполагает, что люди подписываются на аккаунты с одной картинкой, потому что видят в этом иронию.

Подписи к постам разнятся в зависимости от тематики блога. Яйцо жалуется на депрессию и болезни, тостер отсчитывает дни своего «дозора» и расспрашивает аудиторию о планах на Хэллоуин. Многие авторы подобных блогов используют их в качестве анонимного онлайн-дневника.

Например, в инстаграме со снимками арбуза описывают длинные и мучительные перелеты, а из публикаций аккаунта с фотографиями вантуза можно узнать, что любимый супергерой автора этого блога — Человек-паук. Для общения с подписчиками часто используется формат инстаграм-историй. 14-летняя ведущая блога про банан (ее зовут Леони) таким образом устраивает викторины и рассказывает о стыдных случаях из своей жизни.

maybe the coolest riff on the same pic account is this one that focuses on the same pic of guy fieri. every day the teen who runs it manipulates his photo so he looks a little bit more ghoulish. the result is a grid that is basically art: https://t.co/30cBHEv7Oh pic.twitter.com/aPIoJnkrjy — alyssa bereznak (@alyssabereznak) October 2, 2018

Некоторые аккаунты немного меняют концепцию. Ведущий samepicofgodfieri постит одну и ту же фотографию американского ресторатора Гая Фиери. Однако снимок каждый день немного изменяют в фотошопе — сейчас на картинке уже почти невозможно узнать оригинального Фиери.