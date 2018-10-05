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В инстаграме новый тренд — каждый день постить одно и то же фото вантуза, яйца или Майкла Серы. У этих аккаунтов десятки тысяч подписчиков

Meduza
13:07, 5 октября 2018

В инстаграме новое развлечение — пользователи заводят аккаунты, куда ежедневно постят одни и те же картинки: тостеры, вантузы, яйца, обувь Crocs, улитку Гэри из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны» или фотографию актера Майкла Серы.

За аккаунтами (почти все они называются «Same Picture Of» — «Один и тот же снимок») следят десятки тысяч пользователей. У инстаграма тостера уже более 50 тысяч подписчиков, а у фото Майкла Серы почти 47 тысяч. При этом у тостера есть свой чат в сервисе Discord и запасной аккаунт на случай блокировки основного — всем этим занимается 15-летний Иван.

Джоуи, 19-летний ведущий аккаунта, куда каждый день выкладывают нарисованную корову, рассказал The Atlantic, что сперва занимался блогом ради развлечения, но потом увидел, что аудитории это и правда интересно. Он предполагает, что люди подписываются на аккаунты с одной картинкой, потому что видят в этом иронию.

Подписи к постам разнятся в зависимости от тематики блога. Яйцо жалуется на депрессию и болезни, тостер отсчитывает дни своего «дозора» и расспрашивает аудиторию о планах на Хэллоуин. Многие авторы подобных блогов используют их в качестве анонимного онлайн-дневника.

Например, в инстаграме со снимками арбуза описывают длинные и мучительные перелеты, а из публикаций аккаунта с фотографиями вантуза можно узнать, что любимый супергерой автора этого блога — Человек-паук. Для общения с подписчиками часто используется формат инстаграм-историй. 14-летняя ведущая блога про банан (ее зовут Леони) таким образом устраивает викторины и рассказывает о стыдных случаях из своей жизни.

Некоторые аккаунты немного меняют концепцию. Ведущий samepicofgodfieri постит одну и ту же фотографию американского ресторатора Гая Фиери. Однако снимок каждый день немного изменяют в фотошопе — сейчас на картинке уже почти невозможно узнать оригинального Фиери.

Инстаграм — параллельная вселенная 📸

Максим Иванов

Максим Иванов

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