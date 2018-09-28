«Вместе с другими тебя скрутят на площади». Отличная электронная группа IC3PEAK выпустила альбом про Россию и смерть

Московский электронный дуэт IC3PEAK выпустил новый альбом «Сказка». По последней моде (см. также Канье Уэста и Фейса) в нем восемь песен, которые длятся двадцать минут, — но этого хватает.

IC3PEAK начинали с жесткой англоязычной танцевальной электроники, по-своему перепридумав популярный в начале 2000-х жанр «вич-хаус», — но в прошлом году перешли на русский язык, а на новом альбоме еще и начали петь про российскую современность. Называется альбом «Сказка», но фольклорных архетипов тут столько же, сколько новостной повестки: упоминаются и митинги, и Россия для грустных, и полицейские, которые (почему-то) убивают котов.

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А еще IC3PEAK — группа, которую надо не только слушать, но и смотреть. Вот, например, отличный клип на заглавную песню «Сказка».

IC3PEAK