Что Том Харди делает в Москве? Гуляет по «Зарядью», смотрит метро, фотографируется с фанатами

Актер Том Харди прилетел в Москву для продвижения фильма «Веном», в котором исполнил главную роль. Его приезд вызвал ажиотаж среди фанатов: у отеля «Ритц-Карлтон Москва», где остановился актер, собрались сотни поклонников.

От количества желающих поглазеть/взять автограф Тома Харди по-моему охренела даже администрация Рица pic.twitter.com/eTjT32C9LR — 2 по 50 в одну посуду (@Ren_Strangel) September 21, 2018

Харди впервые оказался в столице — вот что он тут делал.

Погулял по Москве, заглянул в «Зарядье»

Провел пресс-конференцию, показал отрывки из «Венома»

Потер нос статуе собаки на станции метро «Площадь Революции»

Сфотографировался с фанатами