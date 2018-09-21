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Что Том Харди делает в Москве? Гуляет по «Зарядью», смотрит метро, фотографируется с фанатами

Meduza
13:09, 21 сентября 2018

Актер Том Харди прилетел в Москву для продвижения фильма «Веном», в котором исполнил главную роль. Его приезд вызвал ажиотаж среди фанатов: у отеля «Ритц-Карлтон Москва», где остановился актер, собрались сотни поклонников.

Харди впервые оказался в столице — вот что он тут делал.

Погулял по Москве, заглянул в «Зарядье»

Провел пресс-конференцию, показал отрывки из «Венома»

Потер нос статуе собаки на станции метро «Площадь Революции»

Сфотографировался с фанатами

А вот чем занят Харди вне России

Фото в анонсе: Александр Авилов / агентство городских новостей «Москва»

Фото в анонсе: Александр Авилов / агентство городских новостей «Москва»

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