Том Харди проспорил Ди Каприо татуировку. Теперь у него на руке надпись «Лео знает все»

В 2015 году на съемках фильма «Выживший» Том Харди поспорил с Леонардо Ди Каприо, что его — Харди — не номинируют на «Оскар». Согласно условиям спора, проигравший должен был сделать татуировку, которую придумает победитель. В итоге Харди проиграл спор — его номинировали на «Оскар» (правда, награду он не получил — в отличие от Ди Каприо). Леонардо захотел, чтобы его коллега набил надпись «Лео знает все» («Leo knows everything»).

Сначала Харди не хотел делать татуировку из-за шрифта — у Ди Каприо ужасный почерк. Затем он признался, что ему просто не нравится идея коллеги — Харди заявлял, что она «полный отстой». Но, кажется, актер все же выполнил условия, поставленные Ди Каприо.

Журналисты издания Mashable обнаружили фотографию Харди, сделанную 29 января в Сан-Франциско, на которой видно татуировку с упоминанием Ди Каприо. Судя по снимку, Харди изменил текст и вместо «Leo knows everything» набил «Leo knows all».