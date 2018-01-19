Оказывается, Том Харди чуть не стал рэпером. Теперь вы можете послушать его альбом 1999 года
На сайте Reddit появился незаконченный хип-хоп альбом британского актера Тома Харди, записанный в 1999 году. Ссылку на альбом опубликовал диджей Эд Трейси, выступающий под псевдонимом Eddie Too Tall. Трейси писал музыку для альбома, а Харди (тогда — Tommy No 1) — тексты.
По словам Трейси, в те времена он был диджеем и больше интересовался джангл-музыкой, чем хип-хопом, но Харди попросил его помочь с альбомом. Друзья записывали треки прямо в спальне Трейси, используя домашний проигрыватель, диктофон и сэмплер. Музыкант отметил, что сэмплы снимались с VHS-кассет, которые были под рукой. Например, в композиции «Wiser» звучит мелодия из «Крестного отца». Также Трейси рассказал, что один лейбл даже предлагал друзьям сотрудничество, но агент Харди отговорил актера от музыкальной карьеры.
Харди неоднократно рассказывал журналистам, что в юности увлекался рэпом и записывал музыку.