Режиссер «Смерти Сталина» в шутку предложил идею комедии про Трампа. Теперь за нее борются восемь студий

Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи в шутку предложил в твиттере идею сатирической комедии про Дональда Трампа. Теперь, как сообщает Deadline, за право снять фильм соревнуются восемь разных киностудий.

По сюжету президента США заселяют в точную копию Белого дома. При этом политик продолжает думать, что все еще руководит страной. Специально для поддержания иллюзии нанимают актеров, которые изображают его помощников, сенаторов, ведущих теленовостей и посетителей дебатов. Ианнуччи вместе со своими подписчиками уже придумал название для фильма — «Fake America Great Again» (отсылка к лозунгу Трампа «Make America Great Again»).

Также режиссер предложил читателям своего твиттера заменить президента на фотографиях из Белого дома на огромного пингвина. По его мнению, выражения лиц других присутствующих на снимке отлично передадут абсурдность ситуации.

Подписчики немедленно откликнулись на его просьбу: