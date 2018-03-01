Минкульт отправил Совету по правам человека ссылку на «Смерть Сталина». Пиратскую!
Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин ответил на просьбу Совета по правам человека при президенте России предоставить копию фильма «Смерть Сталина» и приложил ссылку на пиратскую копию картины, размещенную в соцсети «Одноклассники». Ссылка ведет на страницу группы «Моя фильмотека»; на момент написания заметки пиратскую копию посмотрели 49 тысяч раз.
В ответе на запрос Обрывалин напомнил, что в январе министерство культуры отозвало у «Смерти Сталина» прокатное удостоверение. «По вопросу просмотра фильма следует обратиться к правовладельцу фильма на территории Российской Федерации — ООО „ВОЛЬГАФИЛЬМ“. Министерство культуры Российской Федерации не располагает цифровыми копиями фильмов», — заявил замминистра, уточнив, что картина находится в открытом доступе, и ее можно посмотреть в «Одноклассниках».
Обновление. Сергей Обрывалин заявил «Интерфаксу», что некий сотрудник министерства «допустил халатность» в процессе подготовки ответа в СПЧ, и ему объявлен «строгий выговор». Тот факт, что ответ в СПЧ был подписан его именем, замминистра не прокомментировал.
СПЧ сообщил, что запрашивал фильм для изучения членами совета и межведомственной рабочей группы.
В пресс-службе «Одноклассников» заявили «Медузе», что жалоб от правообладателя на копию фильма не поступало. «Важно понимать, что в социальной сети большинство контента публикуется пользователями. Мы всегда открыты к запросам правообладателей на удаление контента, нарушающего их права, однако кинокомпания „Вольга“ по этому поводу к нам не обращалась», — сообщили в компании.
Фото в анонсе: «Вольга»