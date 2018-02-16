Минкульт выдал пять новых административных протоколов кинотеатру «Пионер». По одному за каждый показ «Смерти Сталина»

Минкульт 15 февраля выдал пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина», сообщил «Коммерсанту» адвокат Юлий Тай, представляющий интересы кинотеатра.

По словам адвоката, Минкульт расценил как отдельное правонарушение каждый из пяти показов фильма, прошедших в «Пионере» 25 и 26 января. При этом три протокола вынесены за однократное нарушение и два — за повторное.

Нарушением Минкульт посчитал и то, что кинотеатр не вернул деньги за 16 билетов, проданных на «Смерть Сталина». Юлий Тай заявил, что эти билеты были куплены за наличные, и люди не пришли в кинотеатр их вернуть.

Административные протоколы Минкульт передал мировому судье, дата рассмотрения пока не назначена, сказал Тай.

В министерстве пока не прокомментировал ситуацию.