Минкульт выдал пять новых административных протоколов кинотеатру «Пионер». По одному за каждый показ «Смерти Сталина»

Коммерсант
21:46, 15 февраля 2018
Надежный источник

Минкульт 15 февраля выдал пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина», сообщил «Коммерсанту» адвокат Юлий Тай, представляющий интересы кинотеатра.

По словам адвоката, Минкульт расценил как отдельное правонарушение каждый из пяти показов фильма, прошедших в «Пионере» 25 и 26 января. При этом три протокола вынесены за однократное нарушение и два — за повторное.

Нарушением Минкульт посчитал и то, что кинотеатр не вернул деньги за 16 билетов, проданных на «Смерть Сталина». Юлий Тай заявил, что эти билеты были куплены за наличные, и люди не пришли в кинотеатр их вернуть.

Административные протоколы Минкульт передал мировому судье, дата рассмотрения пока не назначена, сказал Тай.

В министерстве пока не прокомментировал ситуацию.

По закону повторный показ фильма без прокатного удостоверения может привести к закрытию кинотеатра на три месяца. Это случится, если суд в трех инстанциях подтвердит факт правонарушения, а затем — повторного правонарушения, уточнил Юлий Тай.

Коммерсант
Минкульт отозвал у картины режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. Это решение было принято 23 января, за два дня до премьеры фильма в России; причиной стали жалобы со стороны чиновников, усмотревших в картине глумление над советской историей.
Московский «Пионер» стал единственным кинотеатром, показавшим «Смерть Сталина», несмотря на официальный запрет. Представитель «Пионера» заявил, что кинотеатр не нарушил закон, поскольку к моменту начала показов «Смерти Сталина» прокатное удостоверение фильма в реестре Минкульта продолжало действовать. Кинотеатр провел пять сеансов Смерти Сталина» 25-26 января, но после снял картину с проката под давлением Минкульта.
Чиновники выдали «Пионеру» два административных протокола за показ фильмов без прокатного удостоверения: один за «Смерть Сталина», второй — за картину «Диван Сталина», которую кинотеатр показал 26 января. По второму протоколу «Пионер» получил штраф 80 тысяч рублей. Протокол за показ «Смерти Сталина» Минкульт отозвал.
По закону, показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составляет от 100 до 200 тысяч рублей, либо деятельность кинотеатра может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Запрет "Смерти Сталина"

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