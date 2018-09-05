Актер Джон Красински («Офис», «Тихое место») стал гостем передачи Стивена Кольбера «Позднее шоу». Их беседа началась с обсуждения сериала «Джек Райан» — политического триллера по мотивам романов Тома Клэнси. В экранизации Красински исполнил роль Джека Райана, аналитика ЦРУ.

Запись «Позднего шоу» с Джоном Красински The Late Show with Stephen Colbert

Сперва Кольбер посмеялся над звездой «Офиса», заявив, что тот слишком очаровательный, чтобы его воспринимали как героя боевиков, а не как комедийного актера (до этого Джека Райана играли Харрисон Форд, Бен Аффлек, Крис Пайн и Алек Болдуин).

Ведущий показал зрителям фотографию пресса актера — он усомнился в подлинности его «кубиков». Чтобы доказать, что они настоящие, Кольбер предложил гостю отжаться — а когда исполнитель роли Джека Райана с легкостью сделал это, шоумен стал над ним издеваться: «Джон, ты только что подтвердил мои слова. Настоящий герой боевиков не стал бы отжиматься просто потому, что я так сказал. Настоящий герой боевиков ударил бы меня по лицу. […] Знаешь, кто уже измордовал бы меня? Харрисон Форд. Настоящий Джек Райан!»

После этого актер и ведущий подрались: в ход пошли бутылки, стулья, огнетушители и гроздья винограда. В конце ролика Красински скидывает Кольбера с крыши — перед приземлением на асфальт шоумен признает своего противника настоящей звездой боевиков.