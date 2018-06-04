«Россия 1» пририсовала улыбку Ким Чен Ыну

Авторы программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» пририсовали улыбку лидеру КНДР Ким Чен Ыну для сюжета в итоговом выпуске новостей, вышедшем в эфир вечером 3 июня.

На фотографии, продемонстрированной в студии передачи, пока ведущий Дмитрий Киселев рассказывал о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР, были запечатлены улыбающиеся глава МИДа и северокорейский лидер.

Между тем на кадрах, ранее опубликованных российским внешнеполитическим ведомством по итогам этой встречи, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын сохранял максимально серьезное выражение лица.

Зачем журналистам понадобилось редактировать официальный снимок, непонятно. В фотоотчете российского МИДа есть другие кадры, где Ким Чен Ын изображен улыбающимся.

«Россия 1»

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Обновление. Дмитрий Киселев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заявил, что фото не подвергалось редактированию. «Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы», — сказал журналист.