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На церемонию в память о Стивене Хокинге смогут попасть люди из будущего. Но только те, кто родился до 2039 года!

Meduza
09:11, 12 мая 2018

На церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга смогут попасть путешественники во времени. На сайте, где разыгрываются билеты на церемонию, в графе «дата рождения» можно указать любую дату до 31 декабря 2038 года. Подать заявку можно до 15 мая 2018 года.

Представитель фонда Стивена Хокинга объяснил, что организаторы церемонии не могут исключать, что путешествия во времени возможны, пока обратное не доказано.

Хокинг всерьез исследовал теоретическую возможность путешествия людей во времени. Он даже провел шуточный эксперимент — пригласил путешественников во времени на вечеринку уже после ее завершения. К сожалению, никто так и не явился.

Stephen Hawking — Time Travellerʼs Party
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Прах Хокинга захоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Памяти Стивена Хокинга

Фото в анонсе: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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