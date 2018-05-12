На церемонию в память о Стивене Хокинге смогут попасть люди из будущего. Но только те, кто родился до 2039 года!

На церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга смогут попасть путешественники во времени. На сайте, где разыгрываются билеты на церемонию, в графе «дата рождения» можно указать любую дату до 31 декабря 2038 года. Подать заявку можно до 15 мая 2018 года.

Представитель фонда Стивена Хокинга объяснил, что организаторы церемонии не могут исключать, что путешествия во времени возможны, пока обратное не доказано.

Хокинг всерьез исследовал теоретическую возможность путешествия людей во времени. Он даже провел шуточный эксперимент — пригласил путешественников во времени на вечеринку уже после ее завершения. К сожалению, никто так и не явился.

Stephen Hawking — Time Travellerʼs Party WeAreStarStuff51

Прах Хокинга захоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.