Вы готовы отправиться в будущее? Хорошо ли вы разбираетесь в путешествиях во времени: тест «Медузы»

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга научного журналиста Джеймса Глика «Путешествия во времени» — о том, как менялось наше восприятие времени от древних египтян до теории относительности Эйнштейна. Путешествия в прошлое и будущее стали сюжетом для многих произведений искусства. «Медуза» предлагает вам проверить себя: хорошо ли вы разбираетесь в прошлом и будущем — и стоит ли вам туда отправляться?