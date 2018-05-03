Роскомнадзор анонсировал флешмоб: нужно выбрасывать из окна «бумажные мячики»

Роскомнадзор на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» анонсировал акцию, подозрительно напоминающую акцию в поддержку мессенджера Telegram (его ведомство безуспешно пытается заблокировать уже две недели). Отличие только одно: если сторонники Telegram выбрасывали из окон бумажные самолетики, то Роскомнадзор призывает бросать «бумажные мячики».

Акция якобы посвящена хорошему качеству связи на стадионах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. В анонсе флешмоба Роскомнадзор дал ссылку на 20-минутное видео, объясняющее, как собрать «бумажный мяч». Ведомство призвало бросать мячи в 19:00 — в это же время по воскресеньям проходит акция в поддержку Telegram.

В комментариях к записи Роскомнадзора пользователи массово требовали разблокировать сайты и сервисы, официально не запрещенные в России. Они перестали работать после того, как ведомство, пытаясь заблокировать Telegram, внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов Amazon, Google и других хостинг-провайдеров.