Павел Дуров назначил очередную акцию с самолетиками. И попросил присылать инсайды о методах блокировки Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Он назначил очередную акцию на 19:00 воскресенья 29 апреля.
Дуров добавил, что если спецслужбы получат ключи шифрования, то они смогут бесконтрольно читать переписку пользователей мессенджера и это снизит безопасность общества в целом.
Он попросил писать ему на специальный почтовый адрес «о причинах, планах и методах блокировки».
Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни.
22 апреля Дуров призвал поддержать Telegram запуском бумажных самолетиков. К акции присоединились жители крупнейших городов России.
В России уже неделю пытаются блокировать доступ к Telegram. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам. Это привело к сбоям в работе других сайтов и сервисов.