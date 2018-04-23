Павел Дуров назначил очередную акцию с самолетиками. И попросил присылать инсайды о методах блокировки Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Он назначил очередную акцию на 19:00 воскресенья 29 апреля.

Дуров добавил, что если спецслужбы получат ключи шифрования, то они смогут бесконтрольно читать переписку пользователей мессенджера и это снизит безопасность общества в целом.

Он попросил писать ему на специальный почтовый адрес «о причинах, планах и методах блокировки».