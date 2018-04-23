Павел Дуров назначил очередную акцию с самолетиками. И попросил присылать инсайды о методах блокировки Telegram

Павел Дуров
05:48, 23 апреля 2018
Надежный источник

Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Он назначил очередную акцию на 19:00 воскресенья 29 апреля.

Дуров добавил, что если спецслужбы получат ключи шифрования, то они смогут бесконтрольно читать переписку пользователей мессенджера и это снизит безопасность общества в целом.

Он попросил писать ему на специальный почтовый адрес «о причинах, планах и методах блокировки».

Акция Telegram c бумажными самолетиками
Meduza

Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни. 

Павел Дуров
22 апреля Дуров призвал поддержать Telegram запуском бумажных самолетиков. К акции присоединились жители крупнейших городов России.
В России уже неделю пытаются блокировать доступ к Telegram. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам. Это привело к сбоям в работе других сайтов и сервисов.

Блокировка Telegram

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