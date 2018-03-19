Грудинин проспорил на выборах свои усы. Их придется сбрить

Продолжение: отмазки Грудинина Грудинин пообещал сбрить усы — но только если Дудь назовет выборы честными

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю и должен будет сбрить усы, которые он носит всю жизнь. Все из-за итогов выборов.

Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, он сбреет усы; если больше — Дудь побреется налысо.

Вечером 18 марта, после подсчета 21,33% голосов, казалось, что Дудю придется бриться — Грудинин набирал 15,6%. Однако к утру 19 марта, когда было обработано уже 99% бюллетеней, доля кандидата от КПРФ резко снизилась — до 11,81%.

После того, как стало известно о проигрыше Грудинина в пари, Дудь выложил в инстаграм фотографию советской бритвы «Юбилейная. Ленинград». Грудинин пока не комментировал итоги пари.

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on Mar 18, 2018 at 10:25pm PDT

Первое место на выборах президента занял действующий глава государства Владимир Путин.