Путин набирает на выборах президента более 70% голосов
Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов. Таковы первые результаты подсчета голосов.
По данным ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.
Предварительные результаты других кандидатов:
- Павел Грудинин — 15,90%
- Владимир Жириновский — 6,96%
- Ксения Собчак — 1,39%
- Григорий Явлинский — 0,77%
- Сергей Бабурин 0,62%
- Максим Сурайкин — 0,61%
- Борис Титов — 0,59%
Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-поллы). По данным фонда «Общественное мнение», Путин набирает 77% голосов. По данным ВЦИОМ — 73,9%.
Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.