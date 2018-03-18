Путин набирает на выборах президента более 70% голосов

Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-поллы). По данным фонда «Общественное мнение», Путин набирает 77% голосов. По данным ВЦИОМ — 73,9%.

По данным ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.

Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов. Таковы первые результаты подсчета голосов.

Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.