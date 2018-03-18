Путин набирает на выборах президента более 70% голосов

Интерфакс
18:00, 18 марта 2018
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Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов. Таковы первые результаты подсчета голосов.

По данным ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.

Предварительные результаты других кандидатов:

  • Павел Грудинин — 15,90%
  • Владимир Жириновский — 6,96%
  • Ксения Собчак — 1,39%
  • Григорий Явлинский — 0,77%
  • Сергей Бабурин 0,62%
  • Максим Сурайкин — 0,61%
  • Борис Титов — 0,59%

Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-поллы). По данным фонда «Общественное мнение», Путин набирает 77% голосов. По данным ВЦИОМ — 73,9%.

Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.

Выборы-2018

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