На выборах включили веб-камеры. Оказалось, что на избирательных участках происходит масса всего интересного

На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Все они, по заверениям Центризбиркома, прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».