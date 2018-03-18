шапито
На выборах включили веб-камеры. Оказалось, что на избирательных участках происходит масса всего интересного
В день выборов президента России заработал портал nashvybor2018.ru — на нем, как и на предыдущих президентских выборах, доступны прямые трансляции со всех избирательных участков, оборудованных видеонаблюдением. Пользователи соцсетей принялись активно следить за ходом голосования и выкладывать скриншоты как курьезов, так и серьезных нарушений (материал обновляется).
Высокая. Очень высокая явка
Сразу после старта голосования на Дальнем Востоке (23:00 по Москве 17 марта) пользователи удивились неожиданно ажиотажной явке. Вот так, например, выглядел один из избирательных участков Анадыря через семь минут после открытия.
Камеры, которые ничего не показывают
На участке в Кемеровской области наблюдение сорвали воздушными шариками, заслонив ими объектив видеокамеры. Прежде чем их убрали, прошло два часа.
А в камчатском селе Усть-Большерецк и в Нальчике камеры и вовсе прикрыли занавесками.
Камеры, которые ничего не показывают — 2
На других участках поступили хитрее, развернув камеры таким образом, чтобы избирательные урны не попадали в кадр. Так зафиксировать вбросы гораздо сложнее!
Заранее заполненные урны
На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Все они, по заверениям Центризбиркома, прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».
Вбросы
Видеонаблюдатели зафиксировали несколько вбросов бюллетеней, осуществленных членами избирательных комиссий. На один из них, в городе Артем Приморского края, отреагировали в ЦИК, заявив, что на место происшествия уже оперативно выехали работники краевого избиркома и прокуратуры.
Люди в избирательных урнах
Пользователи «Двача» не раз обратили внимание на людей, залезавших в урны на избирательных участках. Надеемся, это не какой-нибудь новый флэшмоб!
Культурный досуг
Для повышения явки все способы хороши. Избирателей завлекают на избирательные участки песнями-плясками, шахматными турнирами и даже фуршетами!
Костюмированный парад
Некоторые избиратели, вероятно, решили превратить выборы в цирковое шоу и явились на участки в разнообразных костюмах. Победил, конечно, человек-ракета «Сармат»!