Кандидат в президенты России Павел Грудинин, набравший на выборах 18 марта около 11% голосов, рассказал, когда выполнит условия пари с журналистом Юрием Дудем и сбреет усы. По словам Грудинина, для этого Дудь должен признать выборы честными.

Грудинин и Дудь спорили, наберет ли кандидат больше 15% на выборах. Если бы он набрал, журналист побрился бы налысо. Никаких дополнительных условий не выдвигалось.

Во время пресс-конференции руководства КПРФ 19 марта Грудинин сказал: «Я думаю, что мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся. Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, и абсолютно честными, то я сразу при нем побреюсь».

Геннадий Зюганов, сидевший рядом с Грудининым, попытался спасти усы кандидата: «При том, что [вас] поддержало 55% на одном участке и 66% на другом, теперь уже можно и бороду отпускать».