«Эмоджи фильм» получил «Золотую малину». Он оказался хуже новой части «50 оттенков серого»

«Эмоджи фильм» получил премию «Золотая малина» как худший фильм года. Картина также победила в номинациях «худший сценарий», «худший режиссер» и «худшая пара на экране».

«Эмоджи фильм» Sony Pictures

«На пятьдесят оттенков темнее», также претендовавший на звание худшего фильма, был признан худшим продолжением. Ким Бейсингер, сыгравшая в этой картине, получила награду за худшую женскую роль второго плана. Аналогичную мужскую награду получил Мэл Гибсон за роль в «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

Худшим актером был признан Том Круз («Мумия»), худшей актрисой — актер Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи 2»).