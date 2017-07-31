В середине августа в российский прокат выходит «Эмодзи фильм». Картина о внутренней жизни смартфонов уже ставит антирекорды в США: ее единогласно ругают критики, а рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes в определенный момент составлял 0% из ста возможных. Тем не менее, с каждым годом фильмов, основанных на играх, комиксах и книгах, становится только больше. Журнал The New York Times Magazine опубликовал материал Алекса Френча, который объясняет, как мобильные игры попали на большой экран.

Как указывает The New York Times, сейчас голливудские студии подходят к разработке фильмов иначе, чем 20 лет назад. В 1996 году девять из двадцати самых успешных картин года были основаны на оригинальных сценариях с участием живых людей; в 2016-м — одна, оскаровский лауреат «Ла-Ла Ленд». Все остальное — так или иначе адаптации или франшизы: комиксы, «Гарри Поттер», «Звездные войны», Джейсон Борн, Кунг-Фу панда. В 2017 году — все то же самое: «Люди Икс», «Пираты Карибского моря», «Бегущий по лезвию», «Стражи галактики», «Планета обезьян» и так далее, и так далее.

Новая эпоха, возможно, началась после забастовки профсоюза сценаристов в 2007 году. Количество фильмов, которые студии выпускают за год, сократилось — и продюсеры стали более осторожными в поиске сюжетов. Тогда-то на первый план и вышла интеллектуальная собственность: студии начали предпочитать фильмы, построенные на уже существующих и знакомых потребителям образах и вселенных.

Первым по-настоящему успешным фильмом — основанном на интеллектуальной собственности, в которой нет нарратива, — стал «Лего. Фильм», запустивший кино-франшизу из скандинавского конструктора. В Голливуде даже есть специальная студия Бриксбург, где продюсер Дэн Лин, создавший первый фильм, разрабатывает новые картины: «Лего Фильм: Бэтмен», «Лего Фильм: Ninjago» и сиквел, который выйдет на экраны в 2019 году. Другие яркие примеры такого рода — «Angry Birds» и «Пиксели» Адама Сэндлера, в котором землю атакуют инопланетяне в виде исполинских Пэкмена и Донки-конга, персонажей видеоигр 1980-х.

Одна из самых известных в мире компаний-производителей игр и игрушек, Hasbro, владеет дочерним предприятием Allspark, разрабатывающим фильмы на основе ее продукции. Так, Allspark сделала коммерчески успешные картины по мотивам применяющейся для спиритических сеансов доски Уиджа и игрушечных солдатиков. Есть у компании и фильм по мотивам «Морского боя» (он так и называется): в нем инопланетяне уничтожают радары американского ВМФ, и герои вынуждены атаковать противника, пользуясь сеткой координат — как в настольной игре. «Морской бой» стоил 200 миллионов долларов, плохо был принят в Америке, но заработал почти 250 миллионов в международном прокате.

Allspark сейчас разрабатывает фильмы на основе «Монополии» и Magic: The Gathering, а в прошлом пыталась превратить в кино, например, игру Candy Land, в которой игрок должен собирать вместе конфеты одного цвета.

В августе 2017-го выходит в прокат «Эмодзи фильм», драматизирующий жизнь телефонных эмотиконов. Как рассказал The New York Times его режиссер и сценарист Энтони Леондис, он придумал этот фильм, когда задал себе вопрос: «Какие сейчас самые востребованные игрушки на рынке?» По признанию Леондиса, в процессе работы над сценарием ему и его коллегам приходилось решать сложные вопросы: например, как для эмотиконов выглядят приложения — и что происходит, когда приложения удаляют с телефона. По его словам, многие студии считают, что «Эмодзи фильм» может стать началом серии фильмов.

Эмодзи фильм — Русский Трейлер (2017) | MSOT Официальные Трейлеры

Главный герой текста The New York Times — продюсер Трипп Винсон, не слишком успешный, но и не неудачник (средний рейтинг его фильмов на сайте Rotten Tomatoes — 30 из 100, зато они зарабатывают деньги). Его профессиональная траектория в целом отражает изменения, случившиеся с индустрией в XXI веке. Винсон начинал с типичных поп-продуктов с большими, но не запредельно дорогими актерами — «После заката» с Пирсом Броснаном, «Спасатель» с Кевином Костнером, «Номер 23» с Джимом Керри и так далее, но в последние годы сконцентрировался на фильмах, связанных с интеллектуальной собственностью. Так, Винсон был исполнительным продюсером «Охотников на ведьм», основанных на сказках братьев Гримм, отвечал за франшизу по мотивам романов Жюля Верна, а сейчас работает с «Диснеем» над фильмом про сестру Белоснежки и запускает сериал по мотивам «Отступников» Мартина Скорсезе (это кино, в свою очередь, было ремейком гонконгского боевика).

Впрочем, этого Винсону недостаточно — он хочет найти свою золотую жилу. В поисках успешной интеллектуальной собственности, которая еще не попала на экраны, продюсер провел много месяцев. Ему не удалось найти такую ни среди литературных сюжетов, ни среди классических видеоигр (у крупнейших их производителей есть собственные департаменты, отвечающие за разработку киноадаптаций). Тогда Винсон начал смотреть в сторону мобильных игр — и наткнулся на игру Fruit Ninja, в которой игрок должен разрезать мечом (то есть пальцем) падающие на экран фрукты. Ее скачали более миллиарда раз, каждый день в нее играют миллион человек. Компания, разработавшая Fruit Ninja, удивилась, когда продюсер с ней связался, но заключила с ним сделку, рассудив, что если фильм получится, он поможет продажам игры.

Перед Винсоном стоит сложная задача: придумать фильм с сюжетом на основе игры, у которой нет ни собственной вселенной, ни мифологии, ни морали. По сути, все, что есть у продюсера, — это летающие по экрану ананасы, киви, яблоки, апельсины и арбузы. Чтобы сделать из этого кино, продюсер нанял двух сценаристов — Джей Пи Лэвина и Чеда Дамиани, которые ранее продавали телеканалам идеи реалити-шоу (одно из них должно было называться «Грин-карта»; идея была в том, чтобы красивые эмигрантки из разных стран соперничали за сердце американского ботаника; состояться программе не позволил Госдепартамент). У дуэта уже был опыт написания сценариев на основе чужой интеллектуальной собственности, и то, что во Fruit Ninja не было вовсе никакого нарратива, они сочли дополнительной возможностью для творческого самовыражения.

Основная цель фильма по мотивам Fruit Ninja, по словам сценаристов, — сохранить и передать ту энергию, с которой игроки режут фрукты на экране. На данном этапе их рабочая идея такова: каждые двести лет комета, пролетающая над землей, заражает фрукты вирусом, который затем ищет себе носителей-людей. Остановить зомби-фрукты могут только члены секретного общества ниндзь, куда люди попадают на основе своих способностей в игре Fruit Ninja. Идею Винсона и его сценаристов уже купила компания New Line Cinema.