истории
Что смотреть в кино: «Эмоджи фильм», «Призраки Исмаэля», «Сусана, ты меня убиваешь» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: «Эмоджи фильм» Энтони Леондиса о приключениях смайликов, французская трагикомедия «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур и «Сусана, ты меня убиваешь», где в главной роли — Гаэль Гарсиа Берналь.
Эмоджи фильм
Приключения смайликов и других иконок из вашего телефона. Местами остроумный, но неудачный перепев «Головоломки» — о свободе выражать эмоции.
Для кого: для самых маленьких (со смартфонами)
Призраки Исмаэля
Претенциозная, манерная и не смешная французская трагикомедия о режиссере (Матье Амальрик) и его женщинах (Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур).
Для кого: для патологических франкофилов
Сусана, ты меня убиваешь
Простодушный и этим симпатичный фильм о красавчике-бездельнике, которого бросила умная жена. Икона инфантилизма — Гаэль Гарсиа Берналь.
Для кого: для легкомысленных романтиков