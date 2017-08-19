Что смотреть в кино: «Эмоджи фильм», «Призраки Исмаэля», «Сусана, ты меня убиваешь» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: «Эмоджи фильм» Энтони Леондиса о приключениях смайликов, французская трагикомедия «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур и «Сусана, ты меня убиваешь», где в главной роли — Гаэль Гарсиа Берналь.