истории

Что смотреть в кино: «Эмоджи фильм», «Призраки Исмаэля», «Сусана, ты меня убиваешь» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:52, 19 августа 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. С этой недели в кинотеатрах показывают: «Эмоджи фильм» Энтони Леондиса о приключениях смайликов, французская трагикомедия «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур и «Сусана, ты меня убиваешь», где в главной роли — Гаэль Гарсиа Берналь.

Эмоджи фильм

Приключения смайликов и других иконок из вашего телефона. Местами остроумный, но неудачный перепев «Головоломки» — о свободе выражать эмоции. 

Для кого: для самых маленьких (со смартфонами)

Призраки Исмаэля

Претенциозная, манерная и не смешная французская трагикомедия о режиссере (Матье Амальрик) и его женщинах (Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур).

Для кого: для патологических франкофилов 

Сусана, ты меня убиваешь

Сусана, ты меня убиваешь | Трейлер
Vulpex Films

Простодушный и этим симпатичный фильм о красавчике-бездельнике, которого бросила умная жена. Икона инфантилизма — Гаэль Гарсиа Берналь.

Для кого: для легкомысленных романтиков

Антон Долин

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