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шапито

В Риме выпал снег. Закрыты школы, улицы чистят военные

Associated Press
14:09, 26 февраля 2018

В Риме в ночь на 26 февраля прошел сильный снегопад. Из-за снега, который выпадает в Риме очень редко, в городе закрыты школы. У римского аэропорта Фьюмичино — крупнейшего в Италии — открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса из четырех. Второй римский аэропорт — Чампино — не работал всю ночь. Из-за снегопада было значительно затруднено движение на дорогах и изменен график работы общественного транспорта. К расчистке улицы были вынуждены привлечь военных.

В Риме выпал снег. Закрыты школы, нарушено движение транспорта

Для расчистки улиц пришлось звать на помощь военных

Опубликовано Шапито 26 февраля 2018 г.

А вот как выглядели снегопады в Москве

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