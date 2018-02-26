В Риме выпал снег. Закрыты школы, улицы чистят военные

В Риме в ночь на 26 февраля прошел сильный снегопад. Из-за снега, который выпадает в Риме очень редко, в городе закрыты школы. У римского аэропорта Фьюмичино — крупнейшего в Италии — открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса из четырех. Второй римский аэропорт — Чампино — не работал всю ночь. Из-за снегопада было значительно затруднено движение на дорогах и изменен график работы общественного транспорта. К расчистке улицы были вынуждены привлечь военных.