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Москву замело В городе прошел самый сильный снегопад с начала зимы. Видео
В Москве за сутки выпало более 20 сантиметров снега. В мэрии заявили, что речь идет о самом сильном снегопаде с начала зимнего сезона. Из-за снега было затруднено движение на дорогах, за сутки в городе произошло около 700 ДТП. Власти города призвали водителей воспользоваться общественным транспортом, однако утром 31 января частично встала Таганско-Краснопресненская линия. Но большинство жителей Москвы снегу обрадовались. Это же так красиво!