В Москве в снегопад перекрыли движение по самой загруженной ветке метро

Обновление. Движение было полностью восстановлено после 9:00 утра.

Утром 31 января в Москве было прекращено движение по Таганско-Краснопресненской ветке метро внутри Кольцевой линии — от «Баррикадной» до «Таганской». Объявление об этом было сделано на «Таганской» около 8:00 часов, передает корреспондент «Медузы».

Как отмечает «Говорит Москва», движение также закрыто от «Баррикадной» до станции «Спартак». Это объясняют техническими неполадками.

В официальном твиттере Московского метрополитена сообщается только об увеличенных интервалах движения на фиолетовой ветке с 7:40 до 8:00. В ответ на этот твит пользователи пишут, что движения нет до сих пор.

Очевидцы сообщают, что на «Беговой» чувствуется запах гари. К 8:10 интервал на станции «Улица 1905 года» составлял более 9 минут.

По информации Пятого канала, между станциями «Полежаевская» и «Октябрьское поле» у поезда заклинило тормозные колодки.

Движения от Спартак до Баррикадной нет сказали. На Полежаевской вот так все выглядит. pic.twitter.com/0Z0lhwMdvz — Иван Самсонов (@isamsonoff) January 31, 2018

Утро 31 января. Станция #метро «ул.1905 года». По громкоговорителю объявляют,что все поезда ходят с увеличенными интервалами. pic.twitter.com/HNnPTfvsG2 — Гражданские силы.ру (@gr_sily) January 31, 2018