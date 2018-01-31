В Москве в снегопад перекрыли движение по самой загруженной ветке метро

Meduza
05:23, 31 января 2018
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Обновление. Движение было полностью восстановлено после 9:00 утра.

Утром 31 января в Москве было прекращено движение по Таганско-Краснопресненской ветке метро внутри Кольцевой линии — от «Баррикадной» до «Таганской». Объявление об этом было сделано на «Таганской» около 8:00 часов, передает корреспондент «Медузы».

Как отмечает «Говорит Москва», движение также закрыто от «Баррикадной» до станции «Спартак». Это объясняют техническими неполадками.

В официальном твиттере Московского метрополитена сообщается только об увеличенных интервалах движения на фиолетовой ветке с 7:40 до 8:00. В ответ на этот твит пользователи пишут, что движения нет до сих пор.

Очевидцы сообщают, что на «Беговой» чувствуется запах гари. К 8:10 интервал на станции «Улица 1905 года» составлял более 9 минут.

По информации Пятого канала, между станциями «Полежаевская» и «Октябрьское поле» у поезда заклинило тормозные колодки.

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31 января в Москве продолжился сильный снегопад, из-за которого мэрия еще накануне призывала отказаться от поездок на автомобиле и пользоваться общественным транспортом. «Яндекс.Пробки» показывали 6 баллов.
Таганско-Краснопресненская линия — самая загруженная ветка московского метро, ежедневно она перевозит более миллиона пассажиров.
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