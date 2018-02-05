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Снегопад столетия в Москве За двое суток в городе выпало 125% месячной нормы снега
В Москве более двух суток не прекращался сильный снегопад. Месячная норма снега была превышена в 1,25 раза. Из-за снегопада в Москве упали более двух тысяч деревьев. Погиб один человек (от удара электротоком из-за оборвавшегося провода), пятеро получили травмы. С последствиями снегопада, уверяют в мэрии, удалось справиться. «В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали <…>. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме», — заявил мэр города Сергей Собянин.