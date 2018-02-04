Из-за снегопада в Москве повалило более двух тысяч деревьев. В аэропортах задержаны 150 рейсов

Из-за сильного снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

Собянин ранее рассказал, что из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи в Москве погиб один человек. Он также сообщил о пяти пострадавших.

В диспетчерских службах московской воздушной зоны сообщили «Интерфаксу», что в аэропортах задержаны около 150 рейсов.

В областях Центральной России из-за снегопада отключаются электрические сети. По данным министерства энергетики, в шести регионах без света остались около 69 тысяч человек. Речь идет о Московской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областях.

Гидрометцентр ранее сообщил, что за сутки в Москве выпало около 64% месячной нормы осадков. Ожидается, что за два дня 3-4 февраля выпадет месячная норма. МЧС предупреждало об усилении ветра и снегопаде.