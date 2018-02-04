Из-за снегопада и ветра в Москве погиб один человек, пятеро пострадали

Сергей Собянин
09:24, 4 февраля 2018
Надежный источник

В Москве из-за снегопада и ветра пострадали пять человек, еще один погиб. Причиной смерти, как сообщил мэр города Сергей Собянин, стало падение дерева и обрыв линии электропередачи.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил агентству «Интерфакс», что в городе были повалены 370 деревьев. На Филевской линии метро из-за упавшего дерева на некоторое время прерывали движение поездов. «За прошедшие сутки были факты, когда обледенелые деревья падали на машины», — добавил заместитель мэра.

В московских аэропортах из-за плохой погоды задержаны десятки рейсов. Некоторые самолеты, следовавшие в Москву, были вынуждены садиться в других городах.

В Гидрометцентре рассказали, что за сутки в Москве выпало около 64% месячной нормы осадков.

4 февраля, по прогнозу синоптиков, погода может еще больше ухудшиться. МЧС предупредило, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра, а также «сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед».

Такое же предупреждение МЧС распространило в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Московской областях.

От деревьев и проводов надо держаться подальше.

Сергей Собянин
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