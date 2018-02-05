Вокруг шум: рекордный снегопад в Москве

У нашего класса есть один чат, где сидят родители. Так вот, половина класса написали, что они сегодня не пойдут в школу. Так некоторые мамы начали возмущаться, типо: моя дочь не захотела идти в школу, так я её заставила. Вот это "патриотизм"!