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Вокруг шум: рекордный снегопад в Москве
«Снегопад столетия»
За двое суток в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков. По словам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, по нормативам, на уборку такого количества снега нужно девять дней, но коммунальщики справятся быстрее. Расчищать сугробы им придется при 17-градусном морозе и непрекращающемся снеге.
К полудню 5 февраля с улиц Москвы вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. «В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, — огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы», — заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
Москвичи добираются до работы. И до магазинов
Детям разрешили не ходить в школу. Но некоторым пришлось пойти
Собянин объявил 5 февраля свободное посещение школ. Судя по отзывам некоторых учеников и учителей, многих школьников родители все же заставили пойти на учебу.
Подозрительный манул
Московский зоопарк рассказал, что его обитатели встретили снегопад по-разному: кто-то радовался сугробам, а кто-то прятался в теплых домиках. Необычнее всех поступил манул, который начал подозрительно изучать выпавший снег.
Укладка асфальта
«Снегопад столетия» не помешал некоторым работникам коммунальных служб заняться укладкой асфальта. Как сообщает «Вести.ru», несвоевременные работы заметили в разных районах столицы вечером 3 февраля и днем 4-го.
В Марьиной Роще уволились шесть дворников
В группе жителей района Марьина Роща в фейсбуке 4 февраля опубликовали призыв руководителя местного «Жилищника» Павла Хатунцева взять лопаты и помочь с уборкой территории. В комментариях один из местных жителей возмутился тем, что «в самый разгар снегопадов» «Жилищник» уволил шестерых дворников.
Хатунцев подтвердил их увольнение — но отметил, что дворники ушли сами. «Люди устали от нашего режима работы», — пояснил он.
Собаки в сугробах
Собаки на прогулках выглядят особенно счастливыми. Смотрите сами: