В Москве детям разрешили не ходить в школу из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что 5 февраля дети могут не ходить в школу из-за непрекращающегося снегопада в столице. Он добавил, что в Москве сохранится сложная ситуация на дорогах.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

В департаменте образования города «Интерфаксу» рассказали, что посещение школ остается на усмотрение родителей. Школы продолжат работу в обычном режиме, но для детей, оставшихся дома, организуют дистанционные консультации.