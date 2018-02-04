В Москве детям разрешили не ходить в школу из-за снегопада

Сергей Собянин
19:14, 4 февраля 2018
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что 5 февраля дети могут не ходить в школу из-за непрекращающегося снегопада в столице. Он добавил, что в Москве сохранится сложная ситуация на дорогах.

В департаменте образования города «Интерфаксу» рассказали, что посещение школ остается на усмотрение родителей. Школы продолжат работу в обычном режиме, но для детей, оставшихся дома, организуют дистанционные консультации.

За выходные 3 и 4 февраля в Москве выпало больше снега, чем в среднем за февраль, рассказали в Гидрометцентре. МЧС объявило оранжевый уровень опасности — из-за снега и обледенения возможны стихийные бедствия.
Из-за сильного снегопада, который привел к обрыву линии электропередачи, в Москве уже погиб один человек.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме