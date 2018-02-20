Лыжница заняла последнее место на Олимпиаде. Она не сделала ни одного трюка (а должна была!)

Американка Элизабет Суэйни, представляющая Венгрию на Олимпиаде в Пхенчхане, 19 февраля приняла участие в соревнованиях по лыжному фристайлу и заняла последнее место. Дело в том, что спортсменка выступала в хафпайпе — дисциплине, где нужно выполнять прыжки и сложные трюки на изогнутой конструкции. Однако Суэйни просто спустилась по хафпайпу — и пару раз подпрыгнула.

Оказалось, 33-летняя Суэйни — непрофессиональная спортсменка; она попала на Олимпиаду из-за изъяна в системе отбора. Чтобы попасть на Олимпиаду, американке надо было оказаться в топе-30 на нескольких международных соревнованиях. И Суэйни просто выбирала мероприятия, где было меньше 30 участников.

Судья лыжного фристайла Стил Спенс рассказал, что Суэйни ездила на чемпионаты по хафпайпу на протяжении нескольких лет. При этом до 2016 года лыжница выступала за Венесуэлу. «Иногда ее соперницы падали, и она даже занимала не последнее место», — сообщил Спенс. Сама Суэйни заявила, что очень много тренировалась, чтобы достойно представить Венгрию.

Представители Венгерской федерации лыжного спорта заявили, что никогда не видели, как катается американка, — Суэйни самостоятельно собирала деньги на поездку.

Вот так выглядело вступление канадской спортсменки Кэсси Шарп, занявшей первое место в лыжном фристайле: