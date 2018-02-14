Американский керлингист восемь лет выступает в одних кедах. Они похожи на дуршлаг

Американский керлингист Тайлер Джордж привез на Олимпиаду в Пхенчхане рваные кеды, в которых он выступает уже восемь лет. В них он намерен сыграть — и, желательно, взять золото. На групповом этапе 14 февраля сборная США уже обыграла сборную Кореи.

Джордж рассказал The New York Times, что это даже не специальная обувь для керлинга, которую выпускают спортивные компании, а обычные кеды из торгового центра. Восемь лет назад спортсмен пошел покупать повседневную обувь и наткнулся на белые кеды в полоску.

Props to @ScottCacciola on pretty much nailing the story on these weary, battle-worn heroes I call “shoes.” https://t.co/xN8q9lDxTg — Tyler George (@tgeorge1323) February 13, 2018

Они так понравились Джорджу, что он приклеил к их подошве тефлоновую пластину — она помогает керлингистам скользить по льду — и стал надевать кеды на соревнования. Правый ботинок, который используется, чтобы отталкивать камень в сторону мишени, за восемь лет сильно износился и стал похож на дуршлаг (спортсмен называет эти отверстия вентиляцией).

Джордж отмечает, что удобная обувь очень важна в керлинге. И чем дольше спортсмен носит кеды, тем точнее его движения. Чтобы перестроиться на новую пару, обычно нужно несколько недель. Керлингист предпочитает тратить это время на тренировки.

Тайлер Джордж Ker Robertson / Getty Images

По словам спортсмена, он дважды пытался сменить свои старые кеды, но оба раза неудачно — одна пара обуви оказалась слишком жесткой, а из-за другой он травмировал колено. Джордж думал сдать рваные кеды в ремонт, но не захотел расставаться с ними на два-три дня.