Мексиканский лыжник стал героем Олимпиады. Хоть и пришел к финишу последним 🎉

Murad Sezer / Reuters / Scanpix / LETA

Мексиканский спортсмен Герман Мадрасо, участвовавший в 15-километровой мужской лыжной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, финишировал позже всех. Но одно это — уже достижение. В отличие от большинства олимпийских спортсменов, которые тренируются с детства, Мадрасо впервые встал на лыжи чуть больше года назад, когда ему было 42 года. И спустя месяцы упорных тренировок смог пройти отбор на Олимпиаду! Более того, ему доверили нести флаг Мексики на церемонии открытия Игр.

Мадрасо преодолел 15 километров свободным стилем за 59,35 минут, отстав от победителя гонки, швейцарца Дарио Колонья, почти на 26 минут. Несмотря на это, его приветствовали аплодисментами болельщики и другие участники соревнования. На финишной прямой один из зрителей вручил спортсмену мексиканский флаг — и Мадрасо финишировал, гордо подняв его над головой. После этого другие финалисты подхватили его на руки; поздравить Мадрасо подошел и взявший золотую медаль Дарио Колонья. Выступление лыжника называют настоящим триумфом олимпийского духа.

Герман Мадрасо финиширует с флагом Мексики в руках Entertaiment Vlogʼs

До этого Мадрасо жил в Техасе, занимался бегом и триатлоном, участвовал в соревнованиях и владел магазином спортивных товаров. Заняться беговыми лыжами он решил после того, как прочитал статью о перуанском лыжнике Роберто Карселане и познакомился с ним и другими спортсменами из Южной Америки. Тренировки и поездка на Олимпиаду обошлись Мадрасо в крупную сумму, из-за чего ему даже пришлось продать один из своих гоночных велосипедов. Он говорит, что влюблен в лыжные гонки и собирается заниматься ими, пока сможет двигаться.

Соратником Мадрасо по тренировкам стал спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа, участвовавший в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Рио. Он также решил попробовать себя в лыжных гонках свободным стилем и сумел пройти отбор на Олимпиаду. Тауфатофуа пришел в этой гонке 114-м (из 119 стартовавших спортсменов), на три минуты опередив Германа Мадрасо.