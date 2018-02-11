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На лыжной гонке на Олимпиаде россиянин и норвежец попали в завал. Норвежец выиграл «золото», россиянин стал четвертым
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер смог завоевать «золото» в скиатлоне, несмотря на падение на первом круге.
В упавшего Крюгера врезались два спортсмена из России — Андрей Ларьков и Денис Спицов.
По ходу гонки Спицов сумел отыграть потерянное из-за падения время и занял четвертое место, отстав от Крюгера на 12,7 секунды. Ларьков стал тридцатым.
«Серебро» и «бронзу» в скиатлоне также завоевали представители Норвегии — Мартин Сундбю (отставание от лидера 8 секунд) и Ханс Холунд (+9,9).
Скиатлон — лыжная гонка на 30 километров. Первые 15 километров спортсмены преодолевают классическим стилем, вторые — коньковым ходом.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступают под нейтральным, олимпийским флагом. Сборная России до участия в Зимних играх не допущена из-за подозрений в масштабной допинговой программе.