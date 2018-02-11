На лыжной гонке на Олимпиаде россиянин и норвежец попали в завал. Норвежец выиграл «золото», россиянин стал четвертым

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер смог завоевать «золото» в скиатлоне, несмотря на падение на первом круге.

В упавшего Крюгера врезались два спортсмена из России — Андрей Ларьков и Денис Спицов.

Antonio Bat / EPA / Scanpix / LETA

По ходу гонки Спицов сумел отыграть потерянное из-за падения время и занял четвертое место, отстав от Крюгера на 12,7 секунды. Ларьков стал тридцатым.

«Серебро» и «бронзу» в скиатлоне также завоевали представители Норвегии — Мартин Сундбю (отставание от лидера 8 секунд) и Ханс Холунд (+9,9).