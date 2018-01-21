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Спортсмен из Тонга, выступавший на летней Олимпиаде в Рио, поедет на зимнюю в Пхенчхан. Он был тхэквондистом, а стал лыжником

Пита Тауфатофуа
10:38, 21 января 2018
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Спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа, который выступал на летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году, отобрался на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. В Играх в Рио он участвовал как тхэквондист, а в Пхенчхан поедет как лыжник.

Пита Тауфатофуа на церемонии открытия Олимпиады в Рио
Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA

В Рио Тауфатофуа запомнился многим как знаменосец сборной Тонга — на церемонии открытия Игр он нес флаг своей страны с обнаженным торсом и в традиционной тонгайской юбке. На соревнованиях по тхэквондо Тауфатофуа проиграл в первом же поединке.

После Рио атлет решил сменить вид спорта и стал лыжником. 21 января он прошел квалификацию на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, о чем сам написал в фейсбуке. Тауфатофуа стал первым в истории Тонга лыжником, отобравшимся на Олимпиаду.

«После Рио я решил уйти в самый сложный вид спорта, какой только мог найти: мне нужен был новый вызов», — говорит Тауфатофуа. Его программа подготовки к Олимпиаде состояла из тренировок на пляже и бега на роликовых лыжах по улицам в австралийском городе Брисбен, пишет издание The New Zealand Herald.

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